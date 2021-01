Si parla di lotta scudetto negli studi di 90° Minuto. Luca Toni, ex attaccante e campione del mondo con la maglia dell’Italia, ha le idee piuttosto chiare in merito: “Lo scudetto può perderlo solo l’Inter. Non avendo neanche la Champions, è costretta a vincere il campionato. E’ la squadra più forte della Serie A”, ha detto.