"Inzaghi dà uno sguardo anche a domenica ma ci sono tanti titolari, Zielinski non è un panchinaro, è in palla e sta facendo bene. Ha cambiato un po' troppi giocatori, si vede che in settimana li ha visti bene e sta pensando anche al Napoli. L'Inter ha speso sul mercato, ha fatto una bella rosa, anche ampia, 2-3 cambi ci possono stare. Thuram sta facendo qualcosa di straordinario, Taremi è un buon giocatore ma Zielinski non è inferiore ai titolari. Thuram sta crescendo tanto, l'anno scorso era una seconda punta, si sta trasformando in un centravanti d'area: è sempre bravo a legare il gioco, però poi è egoista come deve essere una punta. Dimarco ha un piede magico, da fantasista messo sulla fascia. Tra Taremi e Arnautovic, sta giocando meglio il primo. Taremi ha giocato sempre molto bene, gli manca il gol. Stasera è molto importante per lui"