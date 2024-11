Intervistato da Gianlucadimarzio.com, l'ex giocatore dell'Arsenal, Alan Smith, ha parlato della gara tra l'Inter e i Gunners. "Non è una crisi quella che sta attraversando l'Arsenal. Poi ovviamente i risultati non sono quelli sperati ma forse è meglio faticare a inizio stagione che più tardi. Però ci sono già sette punti di differenza con il Liverpool capolista. Un gap che in passato magari non sembrava incolmabile rispetto ad oggi. Per l'Arsenal questa è una stagione difficile e la prossima partita sarà fuori casa con il Chelsea, dove il club deve provare a risollevarsi!".