Ligue 1, la Top 11 di France Football: dominio Paris Saint-Germain, ma Icardi resta fuori

Non sono bastati i 12 gol segnati in campionato, il sesto posto nella classifica marcatori e il titolo di campione di Francia con il Paris Saint-Germain a Mauro Icardi per entrare nella Top 11 della Ligue 1 2019/20: l’attaccante argentino, ceduto in prestito con diritto di riscatto dall’Inter ai parigini la scorsa estate, non figura nella formazione ideale della stagione stilata da France Football. Dominio PSG, con ben 5 calciatori nominati (Thiago Silva, Verratti, Di Maria, Neymar e Mbappé).

Questa la Top 11:

Predrag Rajkovic (Reims)

Hamari Traoré (Rennes)

Thiago Silva (PSG)

Yunis Abdelhamid (Reims)

Faitout Maouassa (Rennes)

Marco Verratti (PSG)

Eduardo Camavinga (Rennes)

Angel Di Maria (PSG)

Neymar Jr (PSG)

Kylian Mbappé (PSG)

Wissam Ben Yedder (Monaco)