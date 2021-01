Marocchi: “Top11 di Inter e Milan? Lautaro-Lukaku mi fanno panchinare pure Ibra”

Giancarlo Marocchi, a Skysport, ha parlato della lotta scudetto che riguarda le milanesi: “L’Inter è una certezza, il Milan trovandosi lì ha preso dei giocatori, come Mandzukic per stare in alto, per l’esperienza. L’attaccante è stato preso per l’obiettivo. Un buonissimo colpo in chiave scudetto per i rossoneri”, ha detto. “Se potessi rubare qualcosa al Milan gli ruberei il portiere. Donnarumma è disumano”. All’opinionista hanno chiesto di fare una top 11 delle due milanesi. «Prendo Hakimi e Barella dai nerazzurri. Poi tengo i due attaccanti dell’Inter perché due che sanno giocare così bene tra loro mi fanno mettere pure Ibra in panchina».