Torchia: “Inzaghi ha fatto bene, il futuro dell’Inter può essere roseo”

Ai microfoni di TMW Radio, il noto procuratore Davide Torchia ha fatto un bilancio sulla prima stagione all'Inter di Simone Inzaghi

"A oggi sono due trofei sicuri e vincere non è mai facile. Consideriamo poi che, mesi fa, si partiva da un'Inter che aveva perso Lukaku, con una situazione non solidissima e un allenatore nuovo: sembrava una specie di anno di transizione. Invece come squadra è la più forte del campionato e in mano avevano anche la possibilità di vincerlo nettamente: lì qualche punto è stato perso, ma questo fa parte della storia di ogni torneo. Per me devono essere molto soddisfatti, il futuro può essere roseo, fermo restando che non conosco la condizione patrimoniale della società".