Stampa – Inter cura migliore, Torino a caccia di un grande risultato per sbloccarsi

Domenica sera l'Inter affronterà il Torino che è a caccia di risultato e cerca il grande successo contro una big del campionato

"Domenica con l’Inter comincia un altro mini campionato per i granata, che nei prossimi sei turni se la vedranno anche con l’attuale capolista, il Milan, e poi con la Lazio (in mezzo le sfide con Genoa e Salernitana). Un cammino, cioè, sulla carta molto più complicato per il Toro, che per uscire dalla crisi di risultati dovrà battere il vero tabù della stagione: finora è uscito quasi sempre sconfitto dal confronto con una delle prime sette della classifica, ha perso sei partite su otto, anche se tutte con un gol di scarto, a dimostrazione di un’energia comunque ritrovata. Però, in banca restano solo i 2 punti frutto dei pareggi con la Lazio alla quinta giornata, una delle tre big cui ha segnato, e più di recente nel derby (l’ultima è l’Atalanta). Solo la Salernitana ne ha fatti di meno, mentre i migliori sono Sassuolo (14 punti), Verona (11), Fiorentina (9) ed Empoli (7). Il Toro cerca un grande risultato per sbloccarsi, la cura migliore per affrontare nel modo giusto anche il finale di stagione. Poi, gli mancheranno ancora Napoli, Roma e il recupero con l’Atalanta", scrive La Stampa.