Torino-Inter, dopo Vlahovic e Osimhen c’è l’esame Dzeko per Bremer

Il difensore del Torino, nel mirino anche dell'Inter, ha già fermato grandi attaccanti e stasera si troverà di fronte il bosniaco dell'Inter

"Dopo aver annullato Dusan Vlahovic prima in maglia Fiorentina e poi nel derby contro la Juve e aver limitato la strapotenza fisica di Victor Osimhen, ora per Gleison Bremer c’è da arginare il pericolo Edin Dzeko, il centravanti meno numero 9 del campionato italiano. Sì, perché Edin è un ariete d’area di rigore, ma soltanto quando è costretto a recintarsi negli ultimi metri. Per il resto, il bosniaco è da sempre un finto 10, un regista offensivo più che un vero rapinatore d’area. Anche per questo Torino-Inter diventa sfida totale, perché pochi attaccanti sanno dare così pochi punti di riferimento come Dzeko è solito fare. Bremer dovrà sobbarcarsi gli straordinari, ma non sarà certo un problema", sottolinea La Gazzetta dello Sport.