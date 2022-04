Torino, Vagnati: “Belotti? 9 gare importanti. Le parole di Juric sul Gallo…”

Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato così del futuro di Andrea Belotti e non soltanto

A Sky Sport, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato così del futuro di Andrea Belotti e non soltanto: “Le parole di Juric su Belotti inesistente in trasferta? Penso che Andrea sia un professionista esemplare, le nove gare servono a tutti. È in scadenza di contratto, sono importanti anche per questo. Juric è autentico e dice ciò che pensa al di là di tutti i discorsi, capitano o non. Andrea speriamo già stasera ci faccia gioire per tornare alla vittoria”.