Torino, Giampaolo: “Abbiamo giocato con dignità. Regalato il secondo giallo a Singo”

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta con la Roma. Queste le sue parole: “Siamo in difficoltà, è evidente, ma la squadra è stata in partita. Abbiamo giocato per 75′ in dieci uomini contro una squadra che ha ottime doti di palleggio. Abbiamo giocato con orgoglio e dignità per non sputtanarla, perché avevamo tutto da perdere. Fra 48 ore torniamo in campo e le difficoltà per noi si aggiungono, ma non vogliamo alibi. Non ho nulla da rimproverare dal punto di vista tecnico. L’arbitro? Non parlo con loro, ho grande rispetto. La seconda ammonizione di Singo è completamente regalata. Per noi era già difficile in undici, figuriamoci in dieci. Non posso dire che i ragazzi sbagliano sul piano comportamentale, i nostri problemi sono altri. Chi ha giocato dall’inizio ha dato buone risposte. Dobbiamo anche ripulire delle scorie, perché in qualcuno si instaura il senso di paura dopo aver perso punti in partite che avevamo già vinto. Domani bisogna contarci, vedremo chi c’è e chi non c’è.