La Stampa – Torino, l’influenza colpisce mezza squadra: tanti i dubbi di Juric

Nel corso della settimana numerosi calciatori granata hanno dovuto fare i conti con la febbre: formazione ancora da decidere

"A turbare i pensieri di Juric ci si è messa una fastidiosa influenza che ha colpito lo spogliatoio granata: da Sanabria a Lukic, passando per Bremer, Zima, Rodriguez e Milinkovic-Savic, in molti sono stati frenati dalla febbre durante la settimana. Così, le scelte di formazione non potranno che risentire degli stop forzati con Lukic tornato in gruppo, ma tra i più debilitati da una condizione fisica non ottimale: Ricci è pronto, ma prima di rinunciare al suo fedelissimo Juric aspetterà l’allenamento di rifinitura di questa mattina per capire se c’è una piccola garanzia sulla tenuta fisica del centrocampista serbo. E solo questa mattina Juric saprà se l’emergenza febbre non avrà colpito ancora mettendo fuori causa altri elementi della rosa".