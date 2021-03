Biasin: “L’Inter punta al colpo grosso. Tutto è iniziato in un momento. Dicono a Conte…”

Il giornalista ha parlato della sfida con il Torino e del momento della squadra di Conte che è "in condizione psico-fisica ideale"

«Effettivamente il cammino dell'Inter, in tutta la stagione e dopo l'eliminazione dall'Europa, è di chi sta puntando al colpo grosso». Fabrizio Biasin, a Skysport, ha parlato del momento dei nerazzurri e ha sottolineato: «A gennaio, quando non ha potuto fare mercato, l'Inter si è trovata tra le mani ed Eriksen e Perisic, Conte è riuscita a trovare la quadra. Prima aveva pochi difetti in Serie A, adesso ne ha davvero pochissimi. Sembra una seria candidata allo scudetto. Perché è in condizioni psico-fisica ideale».

Uno dei segni che dimostra se una squadra funziona oppure no è quando impari la formazione a memoria. La formazione dell'Inter è sempre la stessa. Un po' perché l'Inter ahimè gioca solo in campionato. Un po' perché Conte ha trovato l'assetto che gli ha permesso di segnare 63 gol e forse anche di mettere a tacere chi parla dell'allenatore nerazzurro come di un tecnico che fa giocare la sua squadra come nel 1400. Non è vero.