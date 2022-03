CdS – Torino-Inter, c’era rigore su Belotti: è l’errore più grande dell’era VAR

La bocciatura per Guida e Massa dopo l'episodio del quale tanto si discute da ieri sera

Il Corriere dello Sport di questa mattina boccia con convinzione la direzione di Guida e del VAR Massa in Torino-Inter. In particolare, il quotidiano si fionda sull'episodio del mancato rigore per il Torino: "La colpa non è di Rocchi: ha mandato due internazionali, uno in campo (Guida, che era però al VAR in Inter-Udinese e il gol di braccio di Udogie) l’altro al VAR (Massa, l’arbitro coinvolto nel secondo filone dello scandalo-rimborsi, lui punito con un mese e mezzo di stop e poi promosso a gennaio Élite dell’Uefa). Ma quello che hanno combinato, uno in campo, l’altro (peggio) davanti alle immagini mai come stavolta pesanti come pietre, è qualcosa difficile da spiegare.