Torino, ripresa degli allenamenti verso l’Inter: domani esami per Praet

Ripresa della preparazione per il Torino in vista della trasferta contro l'Inter, 19.a giornata di serie A TIM (calcio d'inizio mercoledì 22 dicembre alle ore 18.30). Ivan Juric ha suddiviso l'organico in due gruppi: sessione defaticante per i calciatori reduci dalla vittoria di ieri sera contro l'Hellas Verona, programma tecnico per gli altri elementi a disposizione. Per Dennis Praet, uscito ieri anzitempo, domani previsti accertamenti strumentali per definire il quadro clinico. Domani in calendario una seduta di allenamento.