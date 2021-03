GdS – Torino-Inter, Nicola rivoluziona la formazione: 5 cambi, attacco inedito

Le possibili scelte dell'allenatore del Torino Davide Nicola in vista della sfida di campionato contro l'Inter

Davide Nicola studia la formazione anti- Inter e prepara una piccola rivoluzione. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Torino sta preparando cambi in tutti i reparti in vista della sfida contro la squadra di Antonio Conte , in programma domenica alle 15.

Oltre a Rincon, assente per squalifica, nel 3-5-2 ci sarà spazio per Alessandro Buongiorno, che affiancherà Izzo e Lyanco davanti a Sirigu. In mezzo al campo tocca a Gojak, che raccoglierà l'eredità di Rincon, con accanto Mandragora e Lukic. Sulle corsie laterali spazio a Vojvoda a destra e Murru a sinistra. Solo panchina per l'ex Ansaldi, che ha vestito la maglia dell'Inter nella stagione 2016/2017.