Torino-Inter, la designazione arbitrale: gara affidata a Guida, Massa il VAR

La partita in programma domenica alle ore 20:45, decima giornata di ritorno, sarà diretta dal fischietto campano

La sfida tra Torino e Inter, in programma domenica sera alle ore 20:45 e valevole per la decima giornata del girone di ritorno di Serie A, è stata affidata a Marco Guida della sezione arbitrale di Torre Annunziata. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Bresmes, con Marcenaro come quarto uomo. Il VAR sarà Massa, assistito da Preti.