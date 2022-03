Torino-Inter, Lautaro a caccia del 5° gol: in quota nerazzurri favoriti, ma attenzione a…

Le quote della sfida tra Torino e Inter, posticipo del 29° turno di Serie in programma questa sera alle 20:45

Il posticipo della domenica è riservato ai Campioni d’Italia dell’Inter che fanno visita al Torino, mai vittorioso negli ultimi cinque turni di campionato. Inoltre i nerazzurri hanno una striscia aperta di cinque vittorie consecutive in Serie A: numeri che fanno pendere la bilancia dalla parte dei nerazzurri favoritissimi, per gli esperti Sisal, a 1,67 contro il 5,25 dei granata mentre il pareggio è in quota a 3,75.

L’Over, a 1,72, si fa preferire di poco all’Under, dato a 2,00 mentre un calcio di rigore, fischiato tre volte negli ultimi quattro incroci, offerto a 2,50 è ipotesi da non trascurare. Lautaro Martinez si è sbloccato e non si vuole più fermare: la formazione di Juric è stata infilzata già quattro volte dal Toro e la quinta rete è in quota a 2,25. I granata si aggrappano ancora di più al loro capitano, Andrea Belotti: la rete numero 5 del Gallo in campionato pagherebbe 4 volte la posta.