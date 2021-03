Torino-Crotone, Mandragora: “Sconfitta amara. Proiettati a gara con l’Inter”

I granata devono cercare di sistemare la loro classifica: affronteranno i nerazzurri domenica 14 marzo alle 15

«Siamo rammaricati per la sconfitta col Crotone. Ci proiettiamo verso la prossima partita, siamo proiettati su quello e pensiamo già alla prossima». La prossima partita del Torino è quella contro l'Inter. Si gioca alle 15, domenica 14 marzo. La squadra granata deve tirarsi fuori dalle zone basse della classifica. E dopo la sconfitta, per 4 a 2, contro il Crotone Rolando Mandragora ne ha parlato così ai microfoni di Skysport.

Il centrocampista del Toro ha aggiunto: «Difficile trovare qualcosa che non ha funzionato. Dobbiamo fare meglio le due fasi. Gli episodi non hanno girato a favore e non siamo riusciti a ribaltare la partita. Dobbiamo tirarci fuori da questa situazione, pensiamo alla prossima partita e alla fine tireremo le somme. Vogliamo uscire da questo mondo e potremo farlo solo restando uniti. Dobbiamo spingere per uscire da questa situazione difficile».