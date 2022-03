Moviola GdS: “Rigore Torino evidente. Niente Var? C’è una sola spiegazione”

Fa discutere il contatto tra Andrea Ranocchia e Andrea Belotti in Torino-Inter di ieri. Ecco la moviola della Gazzetta

Fa discutere il contatto tra Andrea Ranocchia e Andrea Belotti in Torino-Inter di ieri . La Gazzetta dello Sport oggi torna sull’episodio avvenuto in area di rigore con la consueta moviola: “Nessun dubbio: il colpo di Ranocchia sul piede di Belotti era da calcio di rigore. Assodato questo, ecco le inevitabili domande. L’internazionale Massa (al Var) lo ha visto? Certo che lo ha visto. E perché non ha richiamato Guida all’”on field review”? Mistero ed errore.

L’unica spiegazione è che nemmeno lui abbia considerato da rigore il calcio di Ranocchia sul piede d’appoggio di Belotti, e questo sarebbe un altro bel problema, ben più corposo. Ricapitoliamo: minuto 35, palla in verticale di Pobega per la quale duellano Ranocchia e Belotti. Detto che l’interista tira inizialmente la maglia al granata, c’è che per arrivare a toccare il pallone passa nettamente e fallosamente dal piede destro di Belotti, un colpo evidente e sufficiente per far perdere l’equilibrio al granata e per fischiare rigore. Ma Guida, oltretutto ben posizionato, dice a Belotti di alzarsi e fa il segno di “pallone preso”. Poi dialoga (check) con Massa che però non lo chiama all’OFR: errore doppio. Al Torino viene insomma negato un rigore evidente. Il gol di Bremer era regolare: Belotti non creava interferenze. Sia Guida che Massa verranno fermati”, si legge in conclusione sulla rosea.