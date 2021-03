Gds – Torino-Inter, pagelle: Lautaro il migliore, Gagliardini il peggiore. Eriksen…

Il giorno dopo Torino-Inter, ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano il migliore in campo è Lautaro, il peggiore Gagliardini

Il giorno dopo Torino-Inter, arrivano le pagelle della Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano il migliore in campo è Lautaro, il peggiore Gagliardini. Per il Toro il voto è 7,5: "Se entrasse il colpo di testa iniziale sarebbe da 8. Sempre più dentro l'Inter e l'area altrui". 5,5 per il centrocampista italiano: "L'Inter con Gagliardini è una squadra, con Eriksen un'altra. La mole del Gaglia non incide quanto il razionalismo del danese".