Torino, Juric: “Meritavamo di vincere. Bremer? Stagione grandiosa, non molla mai”

Le considerazioni del tecnico granata dopo il pareggio dell'Allianz Stadium contro la Juventus

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 1-1 dei granata contro la Juventus. Queste le sue parole: "Abbiamo cominciato a lavorare da sette mesi e penso che abbiamo alzato il livello su tutto. Abbiamo fatto un'ottima gara, meritavamo anche di più, se c'era una squadra che doveva vincere eravamo noi. Nelle ultime due partite ci era sfuggito qualcosa, anche a me, e non deve succede. Questa partita ci dà grande fiducia, dobbiamo cercare di fare più punti possibili da qui a fine stagione. Bremer? Ha una straordinaria umiltà, è un ragazzo stupendo che non molla mai. Poi aiuta potendo andare a pressare sapendo che dietro non subisci. Sta facendo una stagione grandiosa. L'esultanza al gol? C'era grande gioia. Sarebbe stato un peccato perché la squadra aveva fatto una grande partita".