Torino, Juric: “Napoli e Inter sconfitte diverse. A Milano meritavamo di vincere”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Ivan Juric ha commentato la sconfitta del suo Torino contro il Napoli, tornando anche sulla gara con l'Inter di qualche settimana fa. Queso il suo pensiero: "Oggi è stata diversa rispetto a Inter e Atalanta. Con la prima meritavamo di vincere e abbiamo concesso pochissimo, se non nel finale. Oggi ci hanno condizionato le nazionali e le caratteristiche dei giocatori che in certe situazioni ci penalizza. C'è stata poca attenzione e quando abbassi l'attenzione poi soffri. Il Napoli è forte e ha saputo approfittarne. Abbiamo avuto occasioni per riaprire il match ma l'inizio è stato penalizzante. A livello di possesso palla abbiamo fatto meglio di loro, non mi sembrava stessimo in difficoltà, ma abbiamo avuto poca attenzione dei particolari. I gol sono nati su occasioni che noi non concediamo di solito".