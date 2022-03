Inter, arriva il Torino e Lautaro si esalta: con un altro gol sarebbe record

L'attaccante argentino ha messo a referto quattro reti e un assist nelle ultime cinque sfide contro i granata

Lautaro Martínez ha preso parte a cinque gol (quattro reti e un assist) nelle ultime cinque sfide di Serie A contro il Torino; in generale, soltanto contro il Cagliari (sette) l’attaccante dell’Inter è stato coinvolto in più marcature nel massimo campionato italiano. In caso di gol, l’attaccante argentino diventerebbe il quinto giocatore dell’Inter capace di andare a segno per tre trasferte di fila contro una singola avversaria nell’era dei tre punti a vittoria (a segno fuori casa contro i granata il 23 novembre ’19 e il 14 marzo ‘21): dal 1994/95, ci sono riusciti Christian Vieri (v Perugia), Álvaro Recoba (v Empoli e v Reggina), Ivan Perisic (v Fiorentina) e Mauro Icardi (v Cagliari).