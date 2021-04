Torino, Nicola avverte la Juve: “Contro big come l’Inter abbiamo fatto partite magiche”

Il pensiero dell'allenatore del Torino, Davide Nicola, alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus nel derby della Mole

L'allenatore del Torino , Davide Nicola , ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Juventus , in programma domani alle 18:00. Interrogato sui pronostici, che danno nettamente favoriti i bianconeri di Pirlo , il tecnico granata ha risposto:

"Dei pronostici non mi interessa, abbiamo giocato con squadre importanti come Inter e Sassuolo e abbiamo dimostrato di fare partite anche magiche. Concentriamoci su ciò che dobbiamo fare, i pronostici valgono per altri. Io scendo in campo per ottenere il massimo".