Torino, Nicola: “Salvezza? Serve il giusto mix tra emozioni e forze in campo”

Le dichiarazioni di Nicola, allenatore del Torino, a Sky Sport dopo il ko di Crotone e a una settimana dalla sfida con l'Inter

"Tanti giocatori esperti? La quantità di presenze in Serie A è comunque funzionale a posizione in classifica e al momento che stai vivendo, ci sono stati tanti avvicendamenti oggi e stiamo acquisendo un’identità, ergo non deve contare chi gioca. Poi dobbiamo avere la capacità di restare più lucidi, cercando di portare a casa match che si fanno complicato, dovevamo essere più bravi in meccaniche dove stavamo crescendo nelle partite precedenti. Per produzione di gioco oggi abbiamo fatto una delle migliori partite, in altre abbiamo fatto meglio la fase difensiva. Io credo che mantenere un equilibrio tra emozioni e forze in campo sia importante per trovare la salvezza".