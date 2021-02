Torino, altra positività al Coronavirus e allenamento annullato: il comunicato del club

Nuovo caso di positività nel Torino. Anche oggi la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento

"Pertanto anche oggi, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento". I positivi salgono così a 10 e dopo la gara annullata contro il Sassuolo, rimane in dubbio anche quella con la Lazio in programma martedì prossimo.