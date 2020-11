Inter, novità contro il Torino? Conte prova Ranocchia tra i titolari. Sensi e Brozovic…

L’Inter si prepara per la sfida contro il Torino, in programma domani pomeriggio a San Siro: Antonio Conte, considerati i tanti impegni ravvicinati che attendono i nerazzurri, potrebbero rimescolare le carte e proporre alcuni cambiamenti nell’undici iniziale. La novità più grande, secondo Tuttosport, potrebbe essere l’utilizzo dal primo minuto di Andrea Ranocchia:

“La formazione anti-Toro dovrà tenere conto anche dalla vicinanza del match con il Real. Anche per questo motivo è attesa qualche novità e tra queste potrebbe esserci l’utilizzo dal primo minuto di Andrea Ranocchia, provato ieri tra i titolari (possibile che rifiati De Vrij oppure che l’olandese giochi a sinistra per Bastoni).

A centrocampo, oltre al desaparecido Vecino, pure Sensi è ancora in attesa di rientrare in gruppo (per lui pure ieri lavoro a parte insieme a Pinamonti, reduce dall’infortunio alla caviglia con l’Under 21). In bacino di carenaggio, causa Covid, c’è pure Marcelo Brozovic: il croato è risultato positivo il 12 novembre e dunque dovrà attendere domenica per capire se potrà tornare a disposizione“.