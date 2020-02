Fantacalcio – Torino-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Longo all’esordio sulla panchina granata

Tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino dove tra pochi minuti si affronteranno Torino-Sampdoria. Prima da allenatore granata per Moreno Longo che si affida al capitano Belotti in attacco per svoltare. Blucerchiati a caccia di punti salvezza con Ranieri che si affida alla coppia d’attacco formata da Gabbiadini e Quagliarella.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer.

Sampdoria: Audero; Beresinsky, Tonelli, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.