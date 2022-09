Alvarez a tempo scaduto, il Sassuolo batte il Torino: terzo KO per i granata

Grazie ad un grande gol di testa a tempo scaduto di Agustin Alvarez, il Sassuolo vince 1-0 contro il Torino e agguanta la seconda vittoria del suo campionato, salendo a 9 punti in classifica. Terza sconfitta - in quattro partite - per i granata di Juric, che restano ottavi a 10 punti.