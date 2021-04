ANSA – Torino, giocatore positivo è Sirigu. Portiere già in isolamento

Dopo la comunicazione ufficiale di un giocatore positivo nella squadra granata, l'agenzia ha rivelato che a essere positivo sarebbe Sirigu

Il club di via Arcivescovado, come da politica societaria, non comunica i nomi dei calciatori positivi per motivi di privacy, ma secondo quanto si apprende ad aver contratto il Covid sarebbe il portiere Salvatore Sirigu. Il giocatore e' già stato posto in isolamento, ora si attendera' la sua guarigione mentre il resto della squadra potra' continuare le attivita'. (ANSA)