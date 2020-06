TS – Torino, sogno Nainggolan: trattativa complessa, pronte due contropartite per l’Inter

È Radja Nainggolan il grande sogno di mercato del Torino: il centrocampista belga è tornato sui suoi livelli dopo una stagione difficile all’Inter, e diversi club si sono messi sulle sue tracce. Secondo Tuttosport, il club granata ha a disposizione due contropartite che potrebbero fare al caso dei nerazzurri: “Nainggolan è il grande sogno granata. La trattativa è complessa e, a gioco lungo, ci vorranno una serie di “incastri” per portarla a buon fine. Nel mercato niente è impossibile anche se al momento è ancora presto per capire se il centrocampista dell’Inter (attualmente in prestito al Cagliari) ha delle possibilità più o meno consistenti di trasferirsi in granata. L’unica certezza, per quanto riguarda gli eventuali incastri, è che Armando Izzo piace ad Antonio Conte. E anche Nkoulou farebbe comodo al tecnico nerazzurro“.