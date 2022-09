TS – Inter, con il Torino torna Handanovic: ecco cosa vorrebbe la dirigenza

Samir Handanovic è pronto a riprendersi il suo posto: il capitano dell'Inter, dopo la panchina in Champions League contro il Bayern Monaco, dovrebbe tornare titolare sabato contro il Torino, come preannunciato da Simone Inzaghi in conferenza stampa. Una decisione che lascia perplessa anche la dirigenza nerazzurra, come scrive Tuttosport: "Una decisione apparentemente contradditoria con la prova di Onana, uno dei pochi elementi dell'Inter a salvarsi nella deludente serata di Champions col Bayern Monaco. [...] Sulla scelta di dare altre opportunità ad Handanovic prolungando il dualismo con Onana influisce anche il fatto che lo sloveno sia il capitano dell'Inter. Quindi non si tratta solo di cambiare il portiere, ma anche chi porta la fascia. Questo elemento induce a una maggiore cautela nel fare una scelta netta. Il club ha apprezzato la decisione di schierare Onana dal 1' col Bayern. Rientra in quell'esigenza di mostrare «coraggio» della quale ha parlato Marotta in questi giorni. Il club, però, preferirebbe che la decisione fosse definitiva evitando il protrarsi dell'incertezza sul nome del portiere titolare. In un senso o nell'altro".