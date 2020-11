Prima del calcio d’inizio di Inter-Torino, Simone Verdi ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “La pressione è alta perché sappiamo lo sforzo che ha fatto la società per portarmi qui. Devo provare a non pensarci, so cosa pensano lo staff e i miei compagni di me. Cerco di esprimermi al meglio anche in questa nuova posizione”.