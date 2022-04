EDICOLA TS / Tornado Inter, veleno Milan. Dumfries, Brozovic e Lautaro schiantano la Roma

La prima pagina di Tuttosport del 24 aprile 2022

C'è spazio anche per la vittoria dell'Inter contro la Roma sulla prima pagina di Tuttosport. Questo il titolo del quotidiano in taglio basso: "Tornado Inter, veleno Milan. Dumfries, Brozovic e Lautaro schiantano la Roma e Mourinho che dice: "Ora per lo scudetto tifo nerazzurri". Ma Pioli attacca Inzaghi sugli arbitri".