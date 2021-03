Torino-Inter, pagelle CdS: “Eriksen serve. Brozovic lento, Barella non stellare”

Il giornale promuove ovviamente Lautaro, dà una sufficienza a Lukaku in una giornata difficile e il croato non arriva alla sufficienza

Il voto più basso della giornata viene rifilato ad Hakimi , 5 perché ha giocato una "Gara con il freno a mano tirato. Aggiunge l’errore al tiro che poteva fruttare il 2-0". 5.5 invece a Brozovic. Questo il giudizio del quotidiano sportivo: "Lento nell’impostare l’azione. La precisione nei passaggi c’è, ma perde spesso un tempo di gioco". 6 invece per il compagno di reparto, Barella che ha giocato una gara senza guizzi e non ha brillato come al solito.

In attacco 6.5 a Sanchez che è stato decisivo con l'assist dato a Lautaro Martinez in occasione del 2 a 1, 6 a Lukaku ma sufficienza risicata assegnata al belga solo per il rigore segnato. All'argentino invece 7.5 ovviamente perché non solo si è procurato il penalty segnato dal compagno, ma ha segnato il gol decisivo che vale i tre punti.