Il ‘Toro’ segna e ‘risorge’ contro… il Toro: l’Inter non fallisce e scaccia la crisi. CdS: “Il dettaglio…”

Questa volta l’Inter non fallisce l’occasione e sale al secondo posto a pari merito con la Lazio. La squadra di Antonio Conte travolge il Torino grazie a un grande avvio di ripresa e ribalta lo svantaggio del primo tempo firmato da Belotti.

“Il Toro che segna e ‘risorge’ contro il Toro” scrive il Corriere dello Sport, in riferimento a Lautaro Martinez. L’attaccante argentino chiude i conti con il definitivo tris dopo i gol di Young e Godin. L’Inter scaccia un crisi che sembrava dietro l’angolo e torna a -8 dalla Juventus, ipotecando la qualificazione in Champions League: ora servono 5 punti per la matematica certezza, che per il quotidiano “sembrano un dettaglio“.