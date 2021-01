Sampdoria, UFFICIALE: per l’attacco ecco Torregrossa. Il Brescia fa spazio per Esposito?

Nuovo arrivo per la Sampdoria: il club blucerchiato ha ufficializzato l’ingaggio dal Brescia di Ernesto Torregrossa, che arriva alla corte di Ranieri in prestito con obbligo di riscatto. Un’operazione di mercato che potrebbe avere delle ripercussioni anche sull’Inter: il Brescia, per sostituire il suo attaccante, potrebbe puntare su Sebastiano Esposito, destinato a rientrare a Milano dopo il deludente prestito alla Spal. Per il gioiellino classe 2002 si tratterebbe di un ritorno nella squadra dove è cresciuto.