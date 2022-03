Inter, beffa Torreira: sarebbe stato il vice Brozovic ideale. La scorsa estate…

Il centrocampista uruguaiano, migliore in campo, ha segnato il gol del momentaneo vantaggio della Fiorentina

Migliore in campo, autore del gol del momentaneo vantaggio della Fiorentina, prezioso in fase di copertura e preciso in impostazione: Lucas Torreira si è regalato una serata da protagonista a San Siro, al cospetto di un'Inter che ancora una volta ha accusato fin troppo l'assenza di Brozovic e di un'alternativa in grado di interpretare al meglio il ruolo di play davanti alla difesa. Un vero e proprio paradosso, considerando che proprio l'uruguaiano avrebbe potuto approdare a Milano la scorsa estate. Così scrive La Stampa: "Ancora una volta è stata determinante l'assenza di Brozovic. È fallito anche il terzo esperimento per sostituirlo: nemmeno Calhanoglu ha passato l'esame. Anzi, il migliore in campo è stato proprio il suo dirimpettaio della Fiorentina, Torreira, che ha coronato una prestazione eccellente con il gol. Un segno del destino visto che l'Inter aveva provato a ingaggiare Torreira la scorsa estate".