Tosto: “Continuo a sostenere che la Fiorentina vincerà la Coppa Italia”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Vittorio Tosto, ex giocatore dell'Empoli, ha detto la sua sulla Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Vittorio Tosto, ex giocatore dell'Empoli, ha detto la sua sulla Coppa Italia:

“La Fiorentina per me quest’anno vincerà la Coppa Italia, l’ho detto già una volta e non posso tornare indietro, quindi continuo a sostenerlo”.