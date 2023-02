Tosto: “Spalletti insegnante di calcio, tutte le squadre migliorano con lui”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Vittorio Tosto, ex calciatore, ha parlato così del tecnico del Napoli Luciano Spalletti: "Spalletti è stato sempre riconosciuto come uno degli allenatori più bravi sul lavoro individuale e non è un caso che Osimhen sia diventato letale sotto porta e lo stesso Kim sta usufruendo del lavoro del tecnico perché i compagni di reparto avevano già acquisito dallo scorso anno. Spalletti oggi è sulla bocca di tutti perché il Napoli è esploso in Italia e in Europa, ma lui è un insegnante di calcio e tutte le sue squadre sono migliorate con lui in panchina".