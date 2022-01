Tottenham-Arsenal rinviata. Gli Spurs: “Noi sorpresi. In Conference League…”

Il duro comunicato degli Spurs: "Siamo spiacenti di annunciare che il derby di domenica a nord di Londra contro l'Arsenal è stato posticipato"

"Siamo spiacenti di annunciare che il derby di domenica a nord di Londra contro l'Arsenal è stato posticipato. Ciò fa seguito ad una domanda dell'Arsenal alla Premier League sulla base di una combinazione di COVID, infortuni esistenti e recenti e giocatori in servizio internazionale alla Coppa d'Africa. Siamo estremamente sorpresi che questa domanda sia stata approvata.

Noi stessi siamo stati squalificati dalla European Conference League dopo un numero significativo di casi di COVID: dovevamo riprogrammare una partita e la nostra richiesta di spostare la nostra partita di Leicester non è stata approvata, solo per essere successivamente posticipata quando il Leicester ha presentato domanda.

L'intenzione originale - qui - era quella di occuparsi della disponibilità dei giocatori direttamente colpiti dai casi di COVID, con conseguente esaurimento delle squadre che, se prese insieme agli infortuni, avrebbero impedito al club di schierare una squadra. Non crediamo che l'intento fosse di occuparsi della disponibilità dei giocatori non correlata al COVID. Ora potremmo vedere le conseguenze non intenzionali di questa regola. È importante avere chiarezza e coerenza sull'applicazione della norma".