Tottenham, Conte: “Futuro? Al momento c’è una sola verità. A fine stagione troveremo…”

Ancora una volta l'ex tecnico nerazzurro parla del suo futuro sulla panchina del Tottenham

Intervenuto in conferenza stampa, ancora una volta Antonio Conte ha parlato del suo futuro al Tottenham. "Al momento c'è una sola verità: sono impegnato con questo club per un altro anno. Dopo quattro mesi penso che il club abbia capito il modo in cui voglio lavorare e io capisco il club", ha dichiarato il tecnico che ha poi sottolineato l'importanza di pianificare il futuro.

"Mi piace lavorare per questo club. Mi piace lottare per qualcosa di importante per questo club. Penso che sia molto importante sviluppare una buona visione, perché se hai una buona visione nel calcio e hai molte speranze, puoi avere successo. A gennaio abbiamo dimostrato di aver appena iniziato a migliorare la situazione. Abbiamo bisogno di un grande, grande miglioramento e abbiamo iniziato a farlo con questi giocatori. Ma in futuro, devi fare altri passi importanti e avere ambizione. Tra tre mesi, a fine stagione, continueremo a migliorare questa conoscenza reciproca e poi a trovare la soluzione migliore per entrambi".