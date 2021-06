L’Inter blinda Lukaku? Il Tottenham va oltre: ecco il prezzo per Kane

Daniel Levy, proprietario degli Spurs, non è intenzionato ad avallare l'inserimento di contropartite tecniche per abbassare l'esborso cash

175 milioni di euro. E' questo il prezzo che ha fissato il Tottenham per lasciar partire Harry Kane, che ha manifestato l'intenzione di cambiare squadra.

Lo riporta il 'The Sun' secondo cui Daniel Levy, proprietario degli Spurs, non è intenzionato ad avallare l'inserimento di contropartite tecniche per abbassare l'esborso cash.