Posizione di Mourinho in bilico, il Tottenham ha individuato il sostituto

Fin qui è stata una stagione da dimenticare per il Tottenham, ecco perché la posizione dello Special One è in bilico

Gianni Pampinella

È in bilico la posizione di José Mourinho. Il suo Tottenham, reduce dalla sconfitta contro il Manchester United, non naviga in buone acque. Gli Spurs si trovano attualmente al settimo posto in classifica, lontani dalla zona Champions.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, la dirigenza del Tottenham è alla ricerca del sostituto dello Special One, in nome in cima alla lista è quello di Maurizio Sarri. Il tecnico italiano ha già allenato in Premier guidando il Chelsea per una stagione.

(Daily Mail)