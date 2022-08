Esordio ok per Conte, il Tottenham batte 4-1 il Southampton: 25′ per Perisic

Buona la prima per Antonio Conte perché il suo Tottenham ha vinto 4-1 contro il Southampton nel match inaugurale della nuova Premier League. A passare in vantaggio sono stati i Saints, con il gol di Ward-Prowse ma Sessegnon e Dier hanno ribaltato il risultato prima dell'intervallo. In avvio di ripresa, arriva l'autorete di Salisu prima del poker calato da Kulusevski, autore del gol del 4-1 e dell'assist dell'1-1. Esordio per Ivan Perisic, subentrato al 66' al posto di Sessegnon.