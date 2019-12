Inter, Totti incantato da Esposito: ora lo corteggia per una nuova avventura…

Sebastiano Esposito continua a stupire tutti. L’attaccante dell’Inter, che ieri è diventato il più giovane marcatore dell’Inter a San Siro, ha attirato le attenzioni di una leggenda del calcio italiano, Francesco Totti.

A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport: “Ma se i record sono fatti per essere battuti, nessuno potrà mai dimenticare questa splendida prima volta, con un rigore calciato di potenza e precisione nell’angolino basso, a incrociare, come faceva Francesco Totti, l’uomo che oggi lo corteggia per iniziare con lui e da lui la nuova avventura da agente. Perché i campioni (e i predestinati) sono i primi a riconoscersi, e Totti ha visto in Esposito qualcosa che lo ha portato indietro nel tempo, a quando era lui a incantare“.