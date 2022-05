Totti: “Dybala alla Roma? Dipendesse da me volentieri. A Mourinho darei sempre 10”

L'ex capitano della Roma è uno dei protagonisti invitati alla partita di beneficienza organizzata a San Siro da Samuel Eto’o

Francesco Totti è uno dei protagonisti invitati alla partita di beneficienza organizzata a San Siro da Samuel Eto’o per Integration Heroes Match. Prima della gara l'ex capitano giallorosso si è soffermato a rispondere alle domande dei giornalisti, presente anche l'inviato di FcInter1908. "Da dove deve ripartire l'Italia? Dai giovani forti. Dopo l'Europeo pensavano di poter fare anche il Mondiale, ma purtroppo non ci saremo. La finale della Roma? Gara difficile, è una finale. Quando ci sono queste partite sono diverse, speriamo bene. Dybala? Qualche consiglio glielo posso pure dare. Prossimo 10 della Roma? Dipendesse della Roma volentieri. Mourinho? Io darei sempre un 10, mi piace sia come persona che come personaggio, Mi avrebbe fatto piacere essere allenato da lui, magari il prossimo anno ricomincio (ride, ndr)".