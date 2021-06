Totti: “Mourinho? Abbiamo preso l’allenatore più forte al mondo. L’Italia…”

Francesco Totti nuovo Ambassador delle Olimpiadi invernali 2026. L'ex capitano giallorosso ha parlato della Nazionale e non solo

"Finora le cose stanno andando nel verso giusto. Non diciamo niente per scaramanzia, ma siamo uniti come squadra, e la squadra sta unendo anche il paese. Speriamo di arrivare più avanti possibile perché è tanto tempo che manca un Europeo all'Italia, penso che questo può essere l'anno giusto".

"Dove può arrivare Italia? Lontano, perché quello che sta dimostrando è un bel gioco, un bel divertimento. Adesso gli avversari cominciano ad essere pericolosi. Dagli ottavi può succedere di tutto, ci sono grandi squadre e per vincere bisogna batterle quasi tutte. Tutte sono battibili, la Francia è la candidata a vincere l'Europeo. Ma abbiamo visto ieri che contro una squadra forte come il Portogallo fa fatica anche la Francia".

"Mourinho? Quando arriverà dirà quello che pensa. Abbiamo preso l'allenatore più forte al mondo. Se mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui? Quando ero più giovane sì. Ritorno alla Roma? Non ho parlato con nessuno della Roma e non ci sarà nessun ruolo per me. Se mi aspetto una chiamata dalla società? Ho il telefono spento?".