Totti: “Se Mourinho resta alla Roma? Dipendesse da me sarebbe tutto più semplice”

In casa Roma tutti si chiedono se alla fine di questa stagione José Mourinho sarà ancora l'allenatore del club giallorosso. Se fosse per l'ex capitano, Francesco Totti, non ci sarebbero dubbi. «Se dipendesse da me sarebbe tutto più semplice, ma la decisione spetta a lui e alla società, vediamo a fine stagione», ha dichiarato l'ex calciatore.