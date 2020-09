Touré la combina grossa: video hard e 19 prostitute per la squadra, espulso dal Soccer Aid

Un video hard nella chat di WhatsApp e la proposta di portare fino a 19 prostitute in hotel per tutta la squadra. “Uno scherzo”, si è difeso Yaya Touré, ma di cattivo gusto, al punto da essere escluso dal “Soccer Aid” in programma domani all’Old Trafford di Manchester su richiesta dei suoi stessi compagni.

L’ha combinata grossa l’ex giocatore di Barcellona e City, fra i protagonisti annunciati dell’evento organizzato dall’Unicef. Toure’, che avrebbe dovuto fare parte di una sorta di Resto del Mondo assieme ad altri ex calciatori come Essien, Evra, Makelele e Given, ha postato nella chat di gruppo il video a luci rosse di una ragazza dentro una vasca, proponendo di “arruolarne” altre 19 per divertirsi in albergo.

Un’uscita che ha infastidito gli altri componenti della chat, dove erano presenti anche calciatrici e varie celebrità, che hanno così chiesto agli organizzatori di buttare fuori Touré.

LE SCUSE UFFICIALI

“Mi scuso con tutte le persone coinvolte nel ‘Soccer Aid’ per uno scherzo inappropriato di cui sono molto dispiaciuto – ha fatto poi mea culpa l’ex City – Era inteso come uno scherzo, tuttavia non ho tenuto in considerazione i sentimenti che avrebbero potuto provare tutti gli altri partecipanti. Detto questo, ho cancellato tutto in pochi minuti e ho subito chiesto scusa a tutti i membri del gruppo. Ci riuniamo per aiutare i bambini di tutto il mondo, mi assumo ogni responsabilità e mi dispiace molto per il mio errore”.